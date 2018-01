Paardentrailer schiet sloot in bij ongeval Doornspijk

Kind ernstig gewond

De frontale botsing vond plaats op de Zuiderzeestraatweg West (N310) bij Doornspijk. Het ernstige gewond geraakte kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Paardentrailer in sloot

Bij het ongeval is ook een paardentrailer betrokken, deze is in de sloot terechtgekomen. Voor zover bekend is het paard dat erin stond, niet gewond geraakt. De weg was in beide richtingen afgesloten voor sporenonderzoek en bergingswerkzaamheden, maar is inmiddels weer vrij.