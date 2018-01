Politie zoekt naar sporen in vijver appartementencomplex Buren

In verband met het onderzoek naar de precieze toedracht, waarbij op 1 januari van dit jaar in het Gelderse Buren een 21-jarige vrouw uit Buren bij een brand in een appartementencomplex om het leven kwam, is de politie woensdag begonnen met het zoeken naar mogelijke sporen in de naast het appartementencomplex gelegen vijver. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Onderzoek nog in volle gang

'Omdat het onderzoek nog in volle gang is doet de politie op dit moment geen nadere mededelingen. Mocht er nieuws zijn dan wordt dat later medegedeeld', aldus de politie.

Aanhouding verdachte

De politie hield afgelopen dinsdagmiddag al een 46-jarige inwoner van Tiel aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 21-jarige vrouw. Op 1 januari startte de politie een onderzoek naar de brand in een appartementencomplex in Buren. Sectie op het lichaam van de vrouw wees uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Ook was er sprake van brandstichting.

