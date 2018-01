Reizigersorganisatie Rover wil oplossing aanhoudende wachttijden NS Klantenservice

'Grote achterstand'

NS laat via diverse kanalen weten een grote achterstand te hebben bij het afhandelen van brief- en emailverkeer. NS adviseert reizigers gebruik te maken van Twitter en Mijn NS. Veel reizigers klagen echter bij Rover dat hun claim om geld terug te ontvangen bij vertraging via Mijn NS wordt afgewezen. Vervolgens kan er alsnog alleen via email bezwaar worden gemaakt.

'Nieuw systeem in gebruik'

NS heeft Rover laten weten een nieuw systeem in gebruik te hebben genomen om het proces van geld terug bij vertraging juist te versnellen. Rover constateert echter dat meerdere reizigers hun vertragingsclaim onterecht afgewezen zien worden. Vervolgens komen zij terecht in een proces waarbij het tot wel vier maanden kan duren om de claim alsnog toegewezen te krijgen. Rover vindt dat deze reizigers onacceptabel lang moeten wachten en heeft NS schriftelijk om opheldering gevraagd.

2016

Het OV loket constateerde eind 2016 al dat de NS Klantenservice met grote achterstanden te kampen heeft. Blijkbaar zijn de maatregelen die NS heeft genomen niet afdoende gebleken. 'Reden te meer om wederom aan de bel te trekken', aldus Rover.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)