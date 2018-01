ACM: Boete voor opnieuw misleidende prijsvermelding Belvilla

Vanaf-prijzen onjuist

De vanaf-prijzen voor het boeken van vakantiehuizen op de website waren onjuist. Het bleek niet mogelijk een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten. De ACM legt @Leisure BR B.V. hiervoor een boete op van 325.000 euro.

Eerlijk concurreren

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: 'Consumenten hebben recht op duidelijke prijzen. Zo kunnen ze de verschillende aanbiedingen goed vergelijken. En ondernemers kunnen eerlijk met elkaar concurreren. Daarom is prijstransparantie een aandachtspunt voor de ACM.'

Duidelijke prijzen

De ACM zet zich al geruime tijd in voor duidelijke prijzen in de reisbranche. Uitgangspunt daarbij is dat de reis of het vakantiehuisje geboekt moet kunnen worden voor de vermelde prijs. Tijdens het zoekproces moeten de bijkomende kosten juist en voldoende duidelijk worden vermeld.

Onvermijdbare kosten opnemen

De kosten die onvermijdbaar zijn, moeten in de prijs zijn opgenomen. Ook de prijzen in de advertenties en op de website moeten reëel zijn. Je moet een huis kunnen boeken voor de vanaf-prijs in de advertentie. Als dat niet het geval is, is de prijs misleidend.

Overtreding

De ACM had @Leisure BR B.V. eerder al gewezen op onjuiste en misleidende prijzen op www.belvilla.nl. De ACM legt het bedrijf nu een boete op voor misleidende prijsvermelding. Dit is de eerste keer dat de ACM een boete oplegt volgens de in 2016 aangepaste boetebeleidsregels. De ACM kan nu hogere boetes opleggen.

----------------------------------------------------------------------------

