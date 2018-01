Geliquideerde Anass el Ajjoudi stond op dodenlijst

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart naar een dodelijk schietincident aan de Cornelis Springerstraat in Amsterdam-Zuid. De 29-jarige Anass el Ajjoudi uit Amsterdam kwam hierbij om het leven. Hij was een bekende van politie en justitie.

Even na zeven uur werd het vuur geopend in de Cornelis Springerstraat in de wijk de Pijp. Hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren. Hulp bleek tevergeefs, het slachtoffer overleed op de plaats van het incident. Getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer door één man onder vuur werd genomen. Daarna stapte de schutter in een lichtkleurig voertuig. Mogelijk werd dit voertuig bestuurd door een tweede persoon.

Brandende bestelbus

Niet lang na de schietpartij werd er op de Buitensingel in Duivendrecht een brandende witte Ford Transit aangetroffen. De politie onderzoekt of er verband is tussen de schietpartij en de autobrand.