Liquidatie in Amsterdamse Pijp

In de Cornelis Springerstraat in Amsterdam heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden hierbij is een persoon om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Even na zeven uur werd het vuur geopend in de Cornelis Springerstraat in de wijk de Pijp. Hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren. Hulp bleek tevergeefs, het slachtoffer overleed op de plaats van het incident.

Brandende bestelbus

Niet lang na de schietpartij werd er op de Buitensingel in Duivendrecht een brandende bestelauto aangetroffen. De politie onderzoekt of er verband is tussen de schietpartij en de autobrand.

Liquidatie Marokkaanse crimineel

Volgens het Parool zou het om de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Annass el Ajjoudi gaan. Hij zou al langer op een dodenlijst staan