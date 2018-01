Donderdag rijden er minder treinen in heel Nederland

Daarom raad men reizigers aan om de weerberichten goed in de gaten te houden en vlak voor de reis de reisplanner Xtra te raadplegen. Houdt u rekening met langere reistijden of drukte in de trein. De aanpassingen voor donderdag worden op dit moment in de reisplanner verwerkt.