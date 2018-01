Besmettelijke en dodelijke kattenziekte

Bij een dierenarts in Honselersdijk is de kattenziekte vastgesteld bij een poes. Volgens het AD moeten katteneigenaren oppassen voor deze besmettelijke en dodelijke ziekte.

Dierenarts Dieneke Jongepier zegt tegenover de krant dat de kattenziekte begint met vage klachten als diarree en braken. Wanneer een kat koorts en bloedafwijkingen heeft, is de ziekte al in een verder stadium. Het enige wat dan nog gedaan kan worden is de poes laten inslapen, net als de poes die afgelopen donderdag in haar praktijk was.

Een besmetting is volgens de dierenarts makkelijk te voorkomen door het dier te laten vaccineren. ‘Katteneigenaren moeten goed nakijken of hun dier is gevaccineerd. Bel bij twijfel de dierenarts, die heeft dat in het systeem staan. En ga als een kat symptomen heeft daar zo snel mogelijk langs.’