Code ROOD voor vrijwel het hele land vanwege storm

De tweede storm van het jaar is een feit. Voor vrijwel het hele land hebben de weerdiensten een code rood afgekondigd. Met uitzondering van het noordoosten van het land daar komen nu al zware tot zeer zware windstoten voor. Ook trekt momenteel een flink regengebied over ons land waarbij de kans op hagel mogelijk is.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur wordt de piek in de wind verwacht. Op veel plaatsen kunnen dan zeer zware windstoten voorkomen van 100-120 km/u, aan zee mogelijk 130 km/h. In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk in kracht af. De wind komt uit west tot noordwest.

Glad in Groningen

Verder kan het in het eerste deel van de ochtend in de provincie Groningen tijdelijk glad worden als gevolg van sneeuwval. De sneeuw gaat in de tweede helft van de ochtend over in regen en de gladheid verdwijnt dan weer.

Verkeer

Een van de eerste ongelukken door de storm van vandaag was op de A9 bij Badhoevedorp, meldt de ANWB. De aanhanger van een vrachtwagen werd omver geblazen, waardoor twee rijstroken in de richting van Amstelveen werden gesloten.

Trein en luchtvaart

De NS hanteert vanwege de storm vandaag een aangepaste dienstregeling. Op de trajecten waar normaal elk kwartier een trein rijdt, is dat vandaag om het half uur. Ook op Schiphol zijn maatregelen genomen, zo heeft KLM 220 vluchten geannuleerd.

