Bestelbus achtergelaten met drugsafval in Kerkrade

Woensdagavond werd een bestelbus met daarin vaten met vermoedelijk drugsafval na een korte achtervolging gedumpt aan de Meuserstraat in Kerkrade. De verdachten zijn er vervolgens in een personenauto vandoor gegaan.

Rond 21.00 uur zag een surveillerende politieagent een personenauto en bestelbus rijden die opvielen in het lokale verkeer. De voertuigen gingen er vervolgens vandoor. Op de Meuserstraat stopte de bestelbus ineens, waarna de inzittenden snel overstapten in de andere auto. Deze personenauto, vermoedelijk een Volkswagen type Golf ging er met hoge snelheid vandoor richting Duitsland.

Afzetting woonwijk

De politie trof in de bestelbus twee grote vaten van elk 1.000 liter aan, deels gevuld met vermoedelijk drugsafval. Daarnaast stonden er nog enkele kleine vaten in de bus. De omgeving is daarop afgezet door agenten.

