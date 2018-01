Twee medewerkers Rabobank tipten bende voor overval op bejaarde vrouw

Ruim vier maanden geleden raakte een oudere vrouw in Bladel ernstig gewond bij een gewelddadige woningoverval. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek, dat in volle gang is. Er zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat de zaak in verband staat met een reeks van overvallen die vorig jaar werden gepleegd in Roosendaal, Venlo en Zundert.

Op donderdag 7 september 2017 raakte de 78-jarige vrouw ernstig gewond in haar woning aan de Rondweg in Bladel. Ze werd tijdens de overval zwaar toegetakeld door zeker twee mannen. Direct werd een groot politieonderzoek opgestart, waarbij onder meer uitgebreid werd gesproken met buurtbewoners. Specialisten van de technische recherche deden uitgebreid sporenonderzoek en in de omgeving werden camerabeelden veiliggesteld.

Scenario's

Voor het team was het aan het begin van het onderzoek volstrekt onduidelijk wat de daders van plan waren. Zo waren uit het huis op het eerste gezicht geen spullen verdwenen. Er werden verschillende scenario’s uitgelopen: “Uit ons onderzoek bleek dat het slachtoffer enkele maanden eerder een groot geldbedrag bij de bank had opgenomen. Het is heel goed mogelijk dat de daders dit wisten. Financieel rechercheurs deden daar verder onderzoek naar. Daarnaast werd ook nadrukkelijk gekeken naar vergelijkbare zaken uit heel het land”, zo vertelt de onderzoeksleider.

Mogelijke connectie

Financieel rechercheurs ontdekten een mogelijke link met twee overvallen in Roosendaal en Venlo en een verijdelde overval in Zundert. Bij die laatste overval werden meerdere verdachten opgepakt. Eén van de mannen werd bij zijn arrestatie door de politie in de arm geschoten. De zaken speelden op 7, 19 en 28 juli 2017. In die gevallen namen de slachtoffers kort daarvoor een groot geldbedrag op bij hun bank. In dat Limburgse onderzoek kwam een aantal verdachten naar voren, waaronder twee medewerkers van de Rabobank. Zij zouden de overvallers hebben getipt nadat ze interne systemen van de bank hadden geraadpleegd en werden aangehouden, mede dankzij een nauwe samenwerking met de Rabobank.

Dadergroep

Uit onderzoek is gebleken dat er door dezelfde bankmedewerkers ook werd geraadpleegd op de financiële gegevens van de 78-jarige vrouw uit Bladel. De politie vermoedt onder meer daarom dat de overvallers in de Bladelse zaak deel uitmaken van dezelfde dadergroep die gelinkt wordt aan de zaken uit Roosendaal, Venlo en Zundert. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat de daders van de overval in Bladel gezocht moeten worden in de regio Breda. Het onderzoek heeft uiteraard ook zorgvuldig andere onderzoeksrichtingen bekeken.

Voorverkenningen

De politie houdt er verder sterk rekening mee dat de daders van de overval in Bladel een voorverkenning hebben gedaan bij de Rabobank aan de Markt in Bladel. Dit is de bank waar het slachtoffer op 8 juli een groot geldbedrag opnam. De recherche heeft aanwijzingen dat de daders in de nacht van 30 juni op 1 juli 2017 in de buurt van de bank waren om de situatie daar te bekijken. Mogelijk dat de daders kort daarna ook hebben rondgekeken bij de woning van het latere slachtoffer: “Een getuige heeft in de nacht van 5 op 6 juli twee mannen gezien die rondhingen bij het appartementencomplex waar de vrouw woont. Wij sluiten niet uit dat het hier gaat om te latere overvallers”, laat het rechercheteam weten.

Mogelijk eerdere poging

Op basis van het onderzoek gaat het team ervan uit dat de daders wisten dat het slachtoffer in de ochtend van 8 juli tussen 10.00 en 11.30 uur een afspraak had bij de Rabobank. Het is heel goed mogelijk dat ze de vrouw die dag al wilden overvallen, bijvoorbeeld buiten de bank of bij haar woning, die zich op zo’n 10 minuten loopafstand van de bank bevindt. De politie houdt er rekening mee dat er die zaterdag omstandigheden waren waardoor de overval niet werd gepleegd.

[Kaartje Bladel]

Impuls

Uiteindelijk werd de overval dus in september gepleegd. Het team hoopt op nieuwe informatie die het onderzoek een impuls kan geven: “Wij zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die precies weten wat het verhaal achter deze overval is, maar daarover hun mond houden.” Het team richt zich uiteraard ook nadrukkelijk op de betrokken bankmedewerkers en werkt in het onderzoek nauw samen met de Rabobank.

Getuigenoproep

Iedereen die iets van de mogelijke voorverkenningen heeft gezien wordt opgeroepen om dit te melden. Verder is bij de overval in september is een gele Jumbo-tas achtergebleven in de woning van het slachtoffer. Die tas is niet van de bewoonster en de politie gaat ervan uit dat de tas van de daders is geweest.

