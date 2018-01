Enorm veel schademeldingen na zware storm, code rood ingetrokken

De tweede storm van het jaar is een feit. Voor vrijwel het hele land hebben de weerdiensten code rood afgekondigd. Rond 16.00 uur werd code rood weer ingetrokken.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur wordt de piek in de wind verwacht. Op veel plaatsen kunnen dan zeer zware windstoten voorkomen van 100-120 km/u, aan zee mogelijk 130 km/h. In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk in kracht af. De wind komt uit west tot noordwest.

Stormschades

Bij de meldkamers van de hulpdiensten loopt het eveneens storm. Vanuit het hele land stromen meldingen binnen van gevaarlijk hangende geveldelen of bomen die op omvallen staan, of al zijn omgewaaid.

Boom op auto A2

​Op de snelweg A2 tussen Liempde en Best is vanochtend een boom op een auto gewaaid. De automobilist kwam met de schrik vrij. De snelweg was enige tijd versperd.

Gekantelde vrachtwagens

De storm begint nu echt grip te krijgen op vrachtverkeer, zo meldt de VID. Rotterdam is inmiddels zo goed als onbereikbaar geworden vanaf het Noorden door de problemen op de A20, A13 en A4. OP de A4 is de Ketheltunnel dicht omdat er beplating los dreigt te komen. De A13 en de A20 zijn afgesloten na gekantelde vrachtwagens.

'Ga niet de weg op'

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden en adviseert automobilisten dringend niet de weg op te gaan in de provincies waar het KNMI code rood heeft afgekondigd.

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor het westen en midden van het land.

Het advies geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs. Verspreid over het land zijn vrachtwagens omgewaaid. Dat heeft tot levensgevaarlijke situaties en afsluiting van rijbanen geleid. Rijkswaterstaat adviseert te wachten tot de storm in de loop van de middag is geluwd.

Man gewond door dakpan

Aan de Postkantoorstraat in het Gelderse Weurt is een man gewond geraakt nadat hij werd geraakt door een vallende dakpan. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Bel 112 alleen in levensbedreigende situaties

Door de storm krijgt de 112-centrale veel telefoontjes over stormschademeldingen te verwerken. Daarom verzoekt de Landelijke Eenheid Politie mensen alleen naar 112 te bellen bij acuut gevaar en levensbedreigende situaties. Voor niet spoedeisende gevallen kunt u bellen met het algemene nummer van de Politie: 0900-8844.

In Rotterdam waaide het dak van een pand:

