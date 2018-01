Kinderen gewond na ongeval met schoolbus

In ’s Gravenmoer (Noord-Brabant) zijn kinderen gewond geraakt toen een schoolbus waarin ze zaten tegen een boom is gereden.

Het incident gebeurde op de Waspikseweg. In de bus zaten volgens de politie zo'n tien kinderen. Een nog onbekend aantal is gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is nog weinig bekend. Ook over de toedracht van het ongeval kon de politie niets zeggen.