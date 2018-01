Rijkswaterstaat: Ga niet de weg op!

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden en adviseert automobilisten dringend niet de weg op te gaan in de provincies waar het KNMI code rood heeft afgekondigd.

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor het westen en midden van het land.

Het advies geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs. Verspreid over het land zijn vrachtwagens omgewaaid. Dat heeft tot levensgevaarlijke situaties en afsluiting van rijbanen geleid. Rijkswaterstaat adviseert te wachten tot de storm in de loop van de middag is geluwd.

