Gewonden op campus Wageningen Universiteit na geweldsincident

De politie werd donderdagochtend rond 10.50 uur gealarmeerd over een geweldsincident op de campus met mogelijk meerdere gewonden. Toegesnelde agenten wisten ter plaatse twee verwonde slachtoffers op te vangen en verdachte aan te houden.

Twee gewonden

Rond de klok van 10.50 uur kwam de melding binnen op de meldkamer. Er werden meerdere politie-eenheden ter plaatse gestuurd. Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat een man in een gebouw op de campus twee mensen had verwond. Hij zou één persoon hebben geslagen en één persoon met een voorwerp hebben gestoken. Eén van hen is vervoerd naar het ziekenhuis de ander kon ter plaatse worden behandeld.

Aanhouding verdachte

Op basis van getuigen kon de looprichting van de verdachte worden vastgesteld. Agenten die naar de verdachte op zoek waren troffen deze aan op enkele honderden meters van de plaats van het incident. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De identiteit van de verdachte is nog in onderzoek. Over het motief van de verdachte kan nog niets worden gezegd.

Politiemaatregelen ter plaatse

Door de politie is de omgeving afgezet en er worden sporen veiliggesteld. Dit kan nog enige tijd duren. Naast de opvang van de twee verwonde slachtoffers werd ook getuigen gehoord en opgevangen. De situatie kan als behoorlijk heftig zijn ervaren. Hiervoor kan worden doorverwezen naar bureau Slachtofferhulp. Indien u getuige bent geweest van dit incident en we hebben u nog niet gesproken, dan vragen we u contact op te nemen met de politie. Belt u dan met telefoonnummer 0900-8844.

