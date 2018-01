Onthoofde pop achtergelaten bij moskee in Amsterdam

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een onthoofde pop neergelegd bij de Emir Sultan moskee aan de Spelderhot in Amsterdam Noord. De politie bevestigd de vondst.

Volgens AT5 is er ook een brief achtergelaten met de tekst: ‘'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).'

De politie is een onderzoek begonnen en heeft een buurtonderzoek gedaan. Er zal worden geprobeerd of de dader(s) mogelijk op camerabeelden staan.

