Politie onderzoekt dood 41-jarige vrouw Rotterdam-West

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk informatie hebben over de dood van een 41-jarige vrouw, afgelopen maandag 15 januari. Rond 16:15 uur werd de bewoonster in haar woning aan de Mathenesserweg dood aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en is een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart.