Schrootbedrijven Emmen gecontroleerd

De politie heeft donderdag een groot aantal schrootbedrijven op het industrieterrein Bargermeer in Emmen gecontroleerd. De controle was gericht op toezicht van de inkoopregisters en handhaving van de wet economische delicten (m.n. milieuovertredingen). In totaal zijn 22 bedrijven bezocht en diverse overtredingen geconstateerd.

Aanleiding

Aanleiding voor de controle waren aanwijzingen dat er in deze branche niet altijd een (compleet) inkoopregister wordt bijgehouden en/of dat er economische delicten worden gepleegd. Zonder kloppende administratie kan niet gecontroleerd worden op de verplaatsing van stoffen. Daarmee liggen milieudelicten, zoals het onjuist afvoeren van gevaarlijke stoffen of onjuiste opslag van afval (ongesorteerd, ontbreken vloeistofdichte vloer, etc.), op de loer. Daarnaast bestaat door het niet (volledig) bijhouden van een inkoopregister het risico op onder anderen heling en overschrijding van de hoeveelheid schroot.

Voorlopige resultaten

Bij zeker vijf van de gecontroleerde bedrijven was het inkoopregister of de administratie inderdaad niet compleet of niet aanwezig. Bij twee bedrijven leek de vloeistofdichte vloer niet in orde. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Bij één van de instellingen is twee kuub en 130 kilo consumentenvuurwerk aangetroffen wat niet op de juiste manier lag opgeslagen. Bovendien is er op één bedrijfsterrein asbest aangetroffen. Tegen deze overtredingen wordt strafrechtelijk of bestuursrechtelijk opgetreden.

Vervolgonderzoek

Bij een groot aantal bedrijven zijn zaken aangetroffen die nog nader onderzoek vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsomstandigheden, opgeslagen materiaal, mogelijk (risico op) vervuiling en onduidelijkheid over de keuring van apparatuur. In sommige gevallen kan dat ook tot een her-controle leiden.