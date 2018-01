Druk en chaotisch op station Utrecht Centraal, treinverkeer komt langzaam op gang

De Verkeers Informatiedienst (VID) introduceert daarvoor een nieuwe term: de stormpool-file. De dienst kwam op de term door de hashtag #stormpoolen die vanavond veel rondgaat op Twitter. Via die hashtag bieden mensen aan anderen mee te nemen met de auto of vragen ze zelf om een lift. Verkeer dat richting Utrecht-CS wil staat al vanaf de A2 bij knooppunt Oudenrijn stil, zo meldt de VID.

Treinverkeer heel langzaam op gang

De NS geeft aan dat er de hele avond geen tot enkele treinen rijden. Een gestrande reiziger die op station Utrecht Centraal staat laat aan Blik op Nieuws weten dat het heel moeilijk is om weg te komen. Ook ontbreekt het nog wel eens aan voldoende informatie, omdat de NS niets kon zeggen over de precieze vertrektijden. De man wilde na zijn werk in Utrecht met de trein terug naar Leiden, maar dat bleek op dat moment niet te kunnen. Toen hij na een bezoek aan een hamburgertent weer op het perron kwam, bleek er toch net een trein richting Leiden te zijn vertrokken. Tegenover Blik op Nieuws: 'Ik wacht nu maar af Misschien dat er straks nog een trein richting Leiden gaat. En anders maar kijken of er bussen rijden.'.

Inzet bussen

Inmiddels komt het treinverkeer heel langzaam weer op gang, aldus RTV Utrecht. Op het drukke knooppunt Utrecht Centraal zijn wel veel treinreizgers gestrand. De NS wilde eerst geen bussen in te zetten, maar besloot in de loop van de avond om dat op sommige plekken toch te doen.

De NS adviseert reizigers nog steeds om te kijken naar alternatief vervoer. Arriva-treinen in Noord Nederland en Limburg rijden wel. Vanwege de vele last-minute wijzigingen is de informatie in de reisplanner niet volledig. Reizigers moeten er rekening mee houden dat de nasleep van de storm ook morgen merkbaar zal zijn, vooral in de spits. In de loop van vrijdag zullen 9 van de 10 treinen weer rijden.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)