KNMI: Kans op gladheid

In het noorden en het oosten van het land kan het lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. De minimumtemperatuur varieert van 0°C in het noordoosten tot 5°C in het zuidwesten. Dit meldt het KNMI.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en kunnen we enkele (winterse) buien verwachten, mogelijk met onweer. De buien trekken oostwaarts over ons land. Later op de dag neemt daarbij de kans op plaatselijke gladheid weer toe. De maxima komen rond 5°C uit.

