Explosief onschadelijk gemaakt in Amsterdam

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) een explosief onschadelijk gemaakt op het Korte Leidsewarsstraat in Amsterdam.

Kort voor vijf uur kreeg de politie de melding dat er een explosief zou liggen in het uitgaansgebied van Amsterdam. Vanaf het Leidseplein tot aan de Leidsegracht zette de politie de omgeving af.

Om wat voor explosief het gaat wil de politie niet zeggen, maar volgens onbevestigde berichten zou het om een handgranaat gaan. De recherche stelt in samenwerking met Forensische Opsporing (FO) een onderzoek in naar de herkomst van het explosief en degene die het daar heeft neergelegd.

Vorig jaar augustus werd ook al een handgranaat aangetroffen. Deze lag in het portiek van een club aan de Amstelstraat. Na de vondst is het pand op last van de gemeente maanden lang gesloten geweest.

----------------------------------------------------------------------------------

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)