Verzekeraars schatten schade storm op zeker 90 miljoen euro

Schade aan overheidseigendommen, bedrijven en landbouwsector zitten nog niet in dit raambedrag. Verzekeraars zetten extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken.

De storm die gisteren vooral over het westen en midden van het land trok – met windkracht 9 en 10 in grote delen van de Randstad, en windkracht 11 bij IJmuiden – was met uitschieters tot 140 kilometer per uur zeer krachtig. Het zwaartepunt van de storm lag in de lijn Dordrecht-Amsterdam en trok van west naar oost. De stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest 63 keer in actie komen nadat complete daken, soms zelfs van meerdere woningen en panden tegelijk, door de storm werden verwoest.

Tweede miljoenenstorm dit jaar

Daarnaast werd veel schade aangericht door bomen die ontworteld raakten en op auto’s of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen. Het is al de tweede miljoenenstorm dit jaar, na de eerste op 3 januari met een geschat schadebedrag van circa 10 miljoen euro. Een tweede storm kort na een eerste zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen. Het natte weer van de laatste weken zorgde er ook voor dat bomen makkelijker ontwortelden.

Het Verbond benadrukt dat de schade waarschijnlijk nog hoger was uitgevallen als de autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor de felle storm. Het KNMI heeft tijdig weercodes afgegeven, net als de verkeersdiensten, waardoor preventieve maatregelen konden worden genomen.

Jaarlijks gemiddeld 50 miljoen euro stormschade

De stormschade gisteren was van een grote omvang – en is volgens de huidige ramingen de op twee na grootste van deze eeuw. De storm Kyrill zorgde op 18 januari 2007 voor een schadepost van 175 miljoen euro. De schade na de storm Christian op 28 oktober 2013 bedroeg 115 miljoen euro. Jaarlijks trekken er vier á vijf stormen over het land, met een gemiddelde jaarschade van 50 miljoen euro.

