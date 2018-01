NS wil ook 10 minutentrein op traject Schiphol-Nijmegen

De tienminutentrein rijdt vaker op tijd dan andere treinen op het Nederlandse spoornet. Dat blijkt uit de eerste cijfers van deze 'hoogfrequente' treindienst. 93% van de treinen tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven was in de eerste maand van de dienstregeling op tijd, tegenover een landelijk gemiddelde van 92% voor het hele spoornet.

Opmerkelijk, omdat vooraf rekening werd gehouden met kinderziektes en meer impact door incidenten vanwege het grote aantal treinen dat nu op deze lijn rijdt.

Stiptheid laatste week het grootst

In de laatste week van 2017 was de stiptheid het grootst: 98% van de tienminutentreinen kwam die week op tijd aan. De goede prestaties zijn met name te danken aan de jarenlange uitvoerige voorbereidingen, de testritten vooraf en de nauwkeurige uitvoering op de dag zelf.

Traject Schiphol - Nijmegen ook 10 minutentrein

Nu de tienminutentrein naar tevredenheid verloopt, wil NS samen met ProRail door met de geplande tweede tienminutentrein. Deze moet gaan rijden tussen Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen.