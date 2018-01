Overheid plukt ruim 220 miljoen euro van criminelen

De afpakdoelstellingen die voor dit jaar waren gesteld (138.560.000 euro), zijn gehaald. Sinds de intensivering op afpakken in 2011, maken we geleidelijk stappen voorwaarts. In 2014 is er bijna 136 miljoen euro afgepakt, in 2015 ruim 143 miljoen euro en in 2016 is er ruim 416 miljoen euroafgepakt.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat het afpakresultaat niet is gestegen ten opzichte van het jaar er voor. Mede door de transactie met Vimpelcom met een totaal afpakbedrag van circa 268 miljoen euro viel het afpakcijfer in 2016 hoger uit dan het cijfer in 2017. Dit jaar zorgden wederom inkomsten uit verbeurdverklaringen, transacties met een deel ontneming en schikkingen, voor het grootste deel van het afgenomen crimineel vermogen. Juist ontnemingszaken lenen zich voor buitengerechtelijke afdoeningen, want een rechter kan uiteindelijk ook niet anders opleggen dan betaling van een geldbedrag.

Innovatie van begin tot einde belangrijk

Criminelen zitten niet stil en bedenken steeds iets nieuws om crimineel verdiende gelden weg te maken of te verhullen. De wereld verandert en dat betekent dat de opsporingsdiensten, het OM en andere partners ook moeten blijven vernieuwen. Van de eerste fase van informatie inwinning tot aan de fase van afdoening en incasso is innovatie belangrijk. Er wordt steeds gezocht naar nieuwere en effectievere manieren om ervoor te zorgen dat misdaad niet loont en slachtoffers worden gecompenseerd.

Internationaal wordt er steeds beter samengewerkt om onverklaarbaar vermogen aan te pakken. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU) worden er witwasonderzoeken gestart naar verdachten die over grote hoeveelheden onverklaarbaar vermogen lijken te beschikken. Ook dienstverleners die criminelen helpen om gelden buiten het zicht van de autoriteiten te houden, worden aangepakt.

Afgelopen jaar is er voor het eerst direct een nieuwe maatschappelijke bestemming gegeven aan beslag. Het OM heeft een in beslag genomen boot geschonken aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam (STC), dat het schip zal gebruiken voor onderwijs en wetenschap. De boot is in beslag genomen in een witwasonderzoek en was vermoedelijk betrokken bij drugstransporten. Het initiatief past in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het OM zou dit vaker willen doen. Al vloeit het bedrag niet direct in de schatkist, het maakt zichtbaar dat misdaad niet loont en heeft op een andere, meer zichtbare manier, maatschappelijk effect.

