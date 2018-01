Efteling wil meer ruimte voor nieuwe attracties

‘Wereld van de Efteling 2030’

De Efteling heeft al enige tijd plannen om uit te breiden. Deze uitbreiding staat beschreven in het ontwerp bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Hierin staat onder andere dat de Efteling uiteindelijk met 8 ha wil uitbreiden aan de oostelijke kant van het park.

Versnellen

Dit hele plan moet deze zomer worden vastgesteld, maar de Efteling wil één onderdeel uit het plan versnellen. Zodat zij nu al aan de slag kan in een allereerste deel (ongeveer 3 ha) van het nieuwe gebied en haar gasten in 2020 kan trakteren op een nieuwe attractie.

Ontwerp bestemmingsplan

De totale uitbreiding die de Efteling voor ogen heeft wordt beschreven in het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Om dit plan te kunnen realiseren is de laatste jaren nauw samengewerkt met de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant, omwonenden en andere betrokkenen. Rond de zomer volgt uit deze samenwerking het definitieve bestemmingsplan dat naast andere ontwikkelingen, de gewenste uitbreiding mogelijk maakt. De gemeenteraad moet dit bestemmingsplan vaststellen.

Toestemming gemeente gevraagd

De Efteling heeft nu de gemeente om toestemming gevraagd een omgevingsvergunningprocedure op te starten. Deze toestemming, afwijken van de ruimtelijke regels en afgifte ‘verklaring van geen bedenkingen’, is nodig om voor een klein deel van het gebied af te mogen wijken van het huidige bestemmingsplan, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor is vandaag officieel een verzoek ingediend en daarmee wordt de wens van de Efteling openbaar.

3ha nieuw terrein

Fons Jurgens Voorzitter Raad van Bestuur Efteling: 'Wat we de gemeente vragen is extra bouwtijd. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling haar hekken zal gaan verplaatsen. Dat is voor ons een historisch moment en een uitdaging. Dat kost meer tijd aan voorbereiding en meer tijd voor de bouw van een attractie. We willen onze gasten idealiter in 2020 een nieuwe attractie op het allereerste deel van het nieuwe terrein presenteren. De extra bouwtijd die we nu aanvragen, zullen we hard nodig hebben.'

