Bosschenaar (22) ronselde 14-jarig meisje voor terroristische strijd

'Hij krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen', zo bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

Ontmoeting Brussel

De verdachte kwam in contact met het meisje via een online sociaal netwerk. Hij stuurde haar maandenlang teksten als "we moeten naar Syrië, de mensen doodschieten die de moslimburgers doden, we zitten hier in een ongelovig land, hier zijn rare wetten". In september 2016 volgde een ontmoeting in Brussel. Ook daar heeft hij het destijds 14-jarige meisje gevraagd met hem mee te gaan naar Syrië.

Afbeeldingen onthoofdingen

Uiteindelijk gingen ze in Brussel met ruzie uit elkaar, maar de verdachte bleef het meisje via WhatsApp, Facebook en e-mail berichten sturen. Dit waren bedreigende berichten en afbeeldingen, waaronder afbeeldingen van onthoofdingen. Ook plaatste hij een seksadvertentie op haar naam. Daarnaast maakte de verdachte zich schuldig aan het bedreigen van de broer van het meisje. Hij stuurde hem meerdere bedreigende berichten, een audiobestand en afbeeldingen van onthoofdingen.

Kwetsbaar meisje

Organisaties als Islamitische Staat (IS) schenden mensenrechten en plegen terroristische misdrijven. Op Nederland rust de internationale verplichting om terrorisme te bestrijden, ook als dat niet in Nederland plaatsvindt. Terrorisme wordt als één van de ernstigste schendingen van het beginsel van onze rechtstaat beschouwd. Het raakt rechtstreeks de openbare orde en de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij voor deze strijd een kwetsbaar minderjarig meisje heeft benaderd. Dit alles heeft een zware wissel op het leven van het meisje getrokken en veel spanningen en stress veroorzaakt. Anderzijds weegt mee dat de verdachte niet eerder is veroordeeld en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De verdachte is volgens een psychiater en een psycholoog namelijk een laagbegaafde jongeman. Hij functioneert op licht verstandelijk beperkt niveau. Zijn persoonlijkheid is bovendien gebrekkig ontwikkeld.

Stok achter de deur

De straf is deels voorwaardelijk zodat er langdurig een stok achter de deur is om de man ervan te weerhouden geen nieuwe strafbare feiten te plegen. Bovendien koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke celstraf.

Bijzondere voorwaarden

De verdachte moet tijdens zijn proeftijd van 3 jaar onder meer gesprekken voeren met een deskundige op het gebied van de Islam, zich laten behandelen aan zijn persoonlijkheidsproblematiek en zijn voorgeschreven medicatie nemen. Ook mag hij geen contact meer hebben met het meisje, haar moeder en broer.