Dode man (55) in vijver Roermond aangetroffen

Een voorbijganger heeft vrijdagochtend in Roermond in een vijver een lichaam aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Adelaarshorst

'Het betrof het lichaam van een dode man die in een vijver aan de Adelaarshorst werd aangetroffen. Politieonderzoek wees uit dat er geen sprake was een misdrijf', aldus de politie.

Voorbijganger

Omstreeks 08.45 uur meldde een voorbijganger dat hij iets in het water zag drijven. De ter plaatse gekomen brandweer haalde de man uit het water. Politieonderzoek aan de kleding en een nabij gevonden fiets vertelden meer over de identiteit van het slachtoffer. De familie is inmiddels geïnformeerd. Het gaat om een 55-jarige man uit Polen zonder vaste woonplaats.

