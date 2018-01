Politie vermoedt homomishandeling in Westerpark

De politie houdt er sterk rekening mee dat een ernstige mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag 13 januari in het Westerpark verband houdt met de seksuele geaardheid van het slachtoffer. 'Bent u getuige geweest of heeft u informatie neem dan contact op met de politie', zo laat de politie vrijdag in een oproep weten.

Speeltuintje

Een 48-jarige man liep in die nacht van vrijdag op zaterdag tussen 02.00 en 03.00 uur in het Westerpark ter hoogte van het speeltuintje. Hij was via de ingang Spaarndammerstraat het park ingegaan. Plotseling kwamen twee mannen met zwarte kleding op hem afgelopen.

Mishandeling

De mannen, die beiden een motorhelm droegen, spraken het slachtoffer aan en scholden hem uit. Hij is meerdere keren hard in zijn gezicht geslagen en heeft daarbij verwondingen opgelopen. Een man en vrouw die daar op een bankje zaten, riepen dat ze moesten stoppen. De daders renden daarop weg en verlieten via de Zaanstraat het park. Daar reden ze weg op een scooter.

Signalement daders

De kleine man droeg een kort zwart jack en had een gezet postuur. De lange man droeg een halflange donkere jas en had een slank postuur. Zij droegen beiden een helm en spraken met een buitenlands accent.

De politie stelt een onderzoek in naar aanleiding van dit ernstige incident en komt graag in contact met de man en de vrouw die mogelijk erger hebben voorkomen. De politie komt ook graag in contact met anderen die informatie hebben via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

