Vliegtuig na start terug naar Schiphol, 15 passagiers onwel

Vrijdagmiddag is op Schiphol een vliegtuig, nadat het eerder vandaag was opgestegen op de luchthaven, teruggekeerd omdat aan boord 15 personen onwel waren geworden. Dit heeft de Veiligheidsregio Kennemerland vrijdagmiddag laten weten.

Klapband

Het toestel van United Airlines, dat onderweg was naar Newark in de Verenigde Staten, kwam vrijdagmiddag even na 15.00 uur terug op Schiphol. Vanwege de harde landing kreeg het toestel te maken met een klapband in een van de banden van het landingsgestel.

Onwelwordingen

Even voorbij de Ierse kust besloot de gezagvoerder om terug te vliegen naar Schiphol toen er 15 personen te maken kreeg met zuurstofgebrek en waarschijnlijk daardoor onwel werden.

Vlucht UA071 retour op Schiphol zuurstof gebrek door harde landing ook nog een lekke band pic.twitter.com/N3VN0toQAI — Charles Stouten (@Charles_stouten) 19 januari 2018

