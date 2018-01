Politie gaat uit van brandstichting woningbrand Zeeuwse Geersdijk

De politie in het Zeeuwse Geersdijk is een groot onderzoek gestart rond een woningbrand aan de Barkey Wolfstraat waarvan de melding donderdagavond omstreeks 22.25 uur binnenkwam bij de gezamenlijke meldkamer. 'De politie gaat namelijk uit van brandstichting en wil graag weten wie er verantwoordelijk is voor dit incident', zo meldt de politie vrijdag.

Geen gewonden

'Hulpverleners zijn meteen ter plaatse gegaan. De brandweer heeft de brand geblust. Gelukkig is niemand gewond geraakt, de bewoners hebben zichzelf op tijd in veiligheid weten te brengen', aldus de politie

Sporenonderzoek

Vrijdag is door de politie, die uitgaat van brandstichting, een sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan. Daarom hebben de agenten die met de zaak bezig zijn een aantal vragen en vragen daarbij de hulp van het publiek.

Mensen die informatie hebben over het ontstaan van de brand danwel getuige zijn geweest of die verdachte situaties hebben waargenomen voor de brand, bijvoorbeeld auto’s of personen in de buurt gezien die niet in de buurt thuishoren, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via What’s App (06-1220 6007).

Anoniem kan ook

Maar als u zonder tussenkomst van de politie uw informatie anoniem wilt melden dan is dat ook mogelijke. Doe dat dan via de website van www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800-7000. Vermeld bij contact graag zaaknummer 2018-015831.

