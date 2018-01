Vakbond: Risico voor 700 banen bij VGZ

De zorgverzekeraars zijn in een onderlinge strijd verwikkeld om de laagste premie te kunnen aanbieden. En als de zorgverzekeraar onvoldoende in staat is om het verschil te maken bij de onderhandelingen met de ziekenhuizen en zorginstellingen, dan is het personeel de dupe. Het besluit van VGZ om de kosten te verlagen, kan leiden tot een verlies van 700 banen.