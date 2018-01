Code geel voor gladde wegen

In het noorden en oosten is het plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten of ten gevolge van winterse buien. Ook elders in het land kan het de komende uren lokaal tijdelijk glad worden door winterse buien. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de lokale gladheid weer.

