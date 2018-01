Vrouw (44) overleden na ongeval N209 Hazerswoude-Dorp

Na een ongeval op de N209 in Hazerswoude-Dorp is vrijdag een 44-jarige vrouw uit Utrecht overleden.

Rond 15.15 uur kwam een melding binnen dat een frontale botsing had plaatsgevonden op de N209, plaatselijk bekend als de Gemeneweg, tussen een vrachtauto met aanhanger en een personenauto. De hulp van een traumahelikopter werd ingeroepen voor medische assistentie. De bestuurster bleek ter plaatse aan haar verwondingen te zijn overleden. Politieagenten hebben aan het bureau de verklaring van de bestuurder van de vrachtauto en van diverse getuigen opgenomen. De afdeling Verkeersongevallen Analyse doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De N209 was enige tijd afgesloten in verband met dit onderzoek en de berging van de voertuigen.