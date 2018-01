Dodelijk ongeval bij Volvo Ocean Race

Het incident gebeurde ongeveer 30 mijl voor de finish van de vierde etappe, buiten het water van Hong Kong. Race Control op het hoofdkantoor van de Volvo Ocean Race werd vlak na het ongeval op de hoogte gebracht van de aanvaring. Dat was om ongeveer 17:23 UTC op vrijdag 19 januari 2018.

Het Vestas 11th Hour Racing team, waarvan niemand gewond raakte, deed een Mayday noodoproep namens het andere schip. Daarmee werd het Hong Kong Marine Rescue Coordination Centre (HKMRCC) gealarmeerd. Vervolgens ondernam het team een opsporing- en reddingsmissie.

HKMRCC informeerde Race Control dat een vissersboot in de buurt 9 bemanningsleden had gered en dat een tiende per helikopter onderweg was naar het ziekenhuis. Daarna bevestigde HKMRCC dat deze persoon was overleden.

Volvo Ocean Race en Vestas 11th Hour Racing richten zich nu op het bieden van onmiddelijke ondersteuning voor alle door het incident getroffen personen.

Alle betrokken organisaties werken samen met de autoriteiten en verlenen volledige medewerking aan het lopende onderzoek.

