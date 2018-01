Chauffeurs moesten tijdens de storm gewoon de weg op "Jij bent toch zeker geen watje''

“Code Rood is er niet voor niks. Ik vind het verbazingwekkend dat ondanks alle waarschuwingen zoveel vrachtwagens op de weg zaten, met alle risico’s van dien”, reageert transport-bestuurder Tjitze van Rijssel. De bond is een enquête gestart onder de eigen leden, naar hun ervaringen vandaag.

Van Rijssel wil graag weten wat bij Code Rood de rol is van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). “Er is een dringend advies om niet de weg op te gaan, zeker met een lege aanhanger. En toch gebeurt het, levensgevaarlijk. Hoe kan dat? Ik wil een grondig onderzoek naar al die gekantelde vrachtwagens: gaat het vooral om witte kentekens, zijn het vooral eigen rijders of zijn het Nederlandse transportbedrijven die beter zouden moeten weten? En wat doet de ILT in geval van Code Rood? Laten we al die vrachtwagens maar doorrijden – alsof we gek zijn? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij Code Rood een rijverbod voor vrachtwagens. Dat is een stuk veiliger voor iedereen.”

Belangen

De bond zet vraagtekens bij het standpunt van werkgeversorganisatie TLN, die de aangesloten leden wel aanraadt om de adviezen van instanties op te volgen, maar de uiteindelijke beslissing bij de werkgever laat. “Dat is niet voldoende. Dan winnen in de praktijk al snel de economische belangen het van de veiligheid”, zegt Van Rijssel.

Enquête

De bond is een enquête gestart onder de leden, om hun ervaringen te horen. “We willen graag weten of ze zich zorgen hebben gemaakt vandaag, of ze hun wagen bijvoorbeeld aan de kant hebben gezet én of ze van hun werkgever adviezen of instructies hebben gekregen.”

Verantwoordelijkheid

Van Rijssel adviseert werknemers ook zelf vooral hun verantwoordelijkheid te nemen. “Als je het niet vertrouwt, zet de wagen aan de kant en bel de planner en de klant.”

