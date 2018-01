Ongevallen door gladheid. Code geel blijft van kracht

In heel Nederland hebben zaterdagochtend ongevallen voorgedaan door gladde wegen.

Met name in Brabant en het midden van het land gleden voertuigen van de afritten af, zo meldt de VID. Het KNMI heeft voor het hele land deze ochtend code geel afgegeven.

Aan het einde van de ochtend, zo is de weersverwachting van het KNMI zal het gedaan zijn met de gladheid. In de nacht van zaterdag op zondag moet je overigens ook weer bedacht wezen op gladheid, KNMI heeft voor morgen opnieuw code geel afgekondigd. Voor wat betreft vandaag kun je nog wel her en der een winters buitje verwachten.

