Negen witwassers opgepakt na overvallen

De politie heeft negen mannen aangehouden in de leeftijd van 25 en 37 jaar, afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, die verdacht worden van het witwassen van geld dat is buit gemaakt bij twee overvallen in 2016 en 2017.

Op 21 december 2016 rond 10.15 uur vond er op de Koestraat in Purmerend een overval plaats op een geldloper van G4S. De geldloper was bezig met werkzaamheden bij de ING bank. Terwijl de geldoper van de geldauto naar de ING liep werd hij overvallen door twee daders. Allebei droegen ze een vuurwapen. Ze dirigeerden de geldloper naar een fietsenstalling en maakten hem daar de geldkoffer afhandig die ze direct in een kist stopten. De daders vluchtten weg op een scooter. De buitgemaakte geldkoffer gaf op de dag van de overval een plofsignaal, waardoor het briefgeld dat in de koffer zat werd besmeurd met verf en deels verbrandde.

Op 29 juli 2017 werd in Heemskerk een gewapende overval gepleegd op een geldloper van G4S die bezig was de automaat te vullen van de ABN-AMRO op het Europaplein in Heemskerk. De overvallers verscholen zich in een gestolen VW Caddy, die vlakbij de geldautomaat geparkeerd stond. Eén overvaller dwong onder bedreiging van een vuurwapen de geldloper de geldkoffer af te staan, de andere overvaller stak de VW Caddy in de brand. Zij vluchtten na de overval weg op de gestolen scooter, die later in een parkeergarage in de buurt werd aangetroffen.

Uit het onderzoek is gebleken dat na de overval door verschillende personen op verschillende plaatsen in Nederland en België geld werd ingeleverd dat zeer waarschijnlijk afkomstig was uit de gestolen geldkoffers.

