Vader van 15-jarige wildplasser geeft agent flinke optater

De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Omstreeks 04.00 uur wilde agenten de zoon van de 47-jarige man bekeuren, omdat hij plaste tegen de gevel van een pand aan de Lombardstraat in Goes. De jongen bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. De jongen is hiervoor aangehouden. Omdat veel mensen, bekenden van vader en zoon, zich op een vervelende manier met het gesprek bemoeiden besloten de agenten de jongen mee te nemen en in alle rust op het bureau de identiteit van de jongen uit te zoeken. De omstanders beletten de agenten om hun werk te doen en probeerden hen te hinderen toen ze in de auto wilden stappen. Ineens haalde de vader van de aangehouden jongen uit naar een van de agenten en gaf hem een kaakslag. De man is hierop geboeid, aangehouden en naar een politiecel overgebracht. Daar zit hij nu nog vast. Zaterdag wordt deze verdachte gehoord over de mishandeling.

De zoon van de man (15 jaar oud) heeft twee bekeuringen gekregen. Eentje voor wildplassen en een voor het niet tonen van een legitimatiebewijs.

