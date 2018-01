Onbekende steekt 18-jarige jongen in Krimpen aan den IJssel neer

Op de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel is zaterdagmiddag een 18-jarige jongen gewond geraakt bij een steekpartij.

De steekpartij vond plaats rond 13.40 uur. Een nog onbekende verdachte stak daar een 18-jarige man uit Krimpen aan den IJssel. Hij raakte gewond en een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

De toedracht van het incident is onduidelijk. Er rende een ongeveer 30-jarige man weg in de richting van de Zwanenkade. Deze droeg een blauwe sportbroek. Direct riep de politie de hulp in van getuigen en verstuurde een burgernetbericht. Daar kwamen verschillende reacties op binnen en deze onderzoekt de politie.

