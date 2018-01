Man trekt zelf 1,65 meter lange lintworm uit zijn lichaam

Het ''slachtoffer'' voelde zich al een tijdje niet lekker en kampte onder andere met klachten als buikpijn. Op de badkamer ontdekte de man dat er wat uit zijn billen hing dat wat bewoog. Hij wist met behulp van een keukendoek een 1,65 meter lange parasiet uit zijn achterwerk te trekken.

Hij vertrouwde de zaak niet en ging naar de spoedafdeling van een lokaal ziekenhuis. De patiënt vroeg zelf om een behandeling tegen wormen. De behandelende arts Kenny Bahn was sceptisch, tot de man de in de keukendoek gewikkelde parasiet toonde. Later gaf de patiënt toe dat hij een groot liefhebber van sushi was en bijna dagelijks rauwe vis at. Na het incident zal hij de lekkernij vermoedelijk links laten liggen.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+