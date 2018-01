Man gewond bij schietpartij in Rotterdams café

Een man is zaterdagavond in Rotterdam gewond geraakt bij een schietpartij.

Bij de politie kwam op zaterdagavond de melding dat er iets aan de hand was bij een café op de Mathenesserdijk. Binnen vonden agenten een man die gewond was aan zijn been. Naast het personeel was er niemand binnen.

De politie begon direct een onderzoek en het slachtoffer kreeg medische hulp. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan naar technische sporen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+