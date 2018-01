Tragisch ongeval op de A325 kost jongetje (7) het leven, gezinsleden raken gewond

Bij een tragisch eenzijdig ongeval op de A325 ter hoogte van Ressen is zaterdagavond een jongetje van zeven jaar om het leven gekomen.

Drie andere inzittenden van de auto zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde rond 20.10 op een afrit van de A325 ter hoogte van Ressen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Het jongetje is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De drie andere inzittenden (gezinsleden) zijn met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht.

Voor dit ernstige ongeval werden twee traumahelikopters opgeroepen, samen met tenminste drie ambulances. Het is onbekend of beide traumahelikopters zijn geland.

