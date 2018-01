Tragisch ongeval op de A325 kost jongetje (7) het leven

Drie andere inzittenden van de auto zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Dit meldt Politie Gelderland op Twitter. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Een politiewoordvoerster laat aan 112lingewaard.nl weten dat er vier personen in de auto zaten: een man en een vrouw met hun twee kinderen. Volgens de woordvoerster is de situatie van een van de gewonden kritiek. De auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in het naastgelegen bos terechtgekomen. De auto zou op de kop door een aantal bomen tot stilstand zijn gekomen.

Twee traumahelikopters zijn opgeroepen voor dit ernstige ongeval, samen met tenminste drie ambulances. Het is onbekend of beide traumahelikopters zijn geland. Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur.