Code geel: al verschillende ongevallen vanwege plaatselijke gladheid

In het hele land kan het plaatselijk glad zijn door van bevriezing van natte weggedeelten of door een winterse bui. De gladheid zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen..

De politie waarschuwt weggebruikers dat het in Noord-Holland op sommige wegen spekglad kan zijn. En de politie in Leeuwarden meldt dat in de afgelopen nacht en en zondagochtend vroeg zich opnieuw door gladheid veel ongevallen hebben voorgedaan en roept weggebruikers op om voorzichtig te zijn.

Zaterdagochtend was het in delen van het land ook glibberen geblazen en ontstonden vooral in de provincies Noord-Brabant en Utrecht verkeersongelukken.

