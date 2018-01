Man met hakbijl dringt woning binnen, bewoners krijgen schrik van hun leven

Zaterdagavond rond 21.30 uur kwam er een melding binnen dat er iemand een bushokje vernielde op de Beijerlandselaan. Politie die er snel was, zag de man een huis binnengaan. Vervolgens beklom hij de daken van de Beverstraat en Slaghekstraat en sloeg hij de ramen in van een willekeurig huis waar een gezin de schrik van hun leven kreeg. De man ging zelfs het huis binnen. Inmiddels was er veel politie en ook het arrestatieteam opgeroepen. Het arrestatieteam heeft de man uit de woning gehaald en aangehouden door middel van een taser. Niemand raakte gewond. De bewoonster was wel zo erg geschrokken en van slag dat ze is nagekeken door de ambulance. De man van 34 jaar uit Rotterdam is meegenomen naar het bureau.

