Rotterdam Centraal tijdelijk ontruimd vanwege brand

Er was een brand ontstaan in een werkkast op de tweede verdieping van het station in de buurt van de stationshuiskamer, zo meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rijnmond. Daardoor was de sprinklerinstallatie geactiveerd en gingen rookmelders af. De brandweer heeft de brand geblust.

Het treinverkeer werd stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat. De dienstregeling is om 10.43 opgestart en tussen 11.00 uur en 11.30 zijn de treinen weer gaan rijden, zo meldt RTV Rijnmond. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

