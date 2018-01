Woensdag wordt het waarschijnlijk recordwarm, mogelijk 13 graden

In de komende week krijgen we met zeer zacht winterweer te maken.

Zo zacht dat het op woensdag op een groot aantal plaatsen zelfs recordwarm kan worden. Dit meldt weerplaza.nl zondag. Doordat op woensdag extreem zachte lucht ons land bereikt, kan op de meeste plaatsen de temperatuur oplopen naar 12 of 13 graden. Soms iets hoger of lager, dat verschilt per locatie.

Verbreken landelijk dagrecord

Op 24 januari 1937 werd het in Maastricht 13,4 graden. Daarmee heeft Maastricht het dagrecord gevestigd. Voor een landelijk dagrecord moet het woensdag in De Bilt ten minste 12,2 graden worden. Dat is dan 0,1 graad hoger dan de gemeten temperatuur op 24 januari 1960. Toen stond het dagrecord op 12,1 graad. Naar verwachting zullen in de komende week op veel plaatsen de dagrecords verbroken worden. In het noorden van het land staan de records iets minder scherp dan in het zuiden van het land.

Ondanks de hoge temperaturen zal het woensdag niet erg zonnig zijn. Volgens weerplaza wordt het een vrijwel volledig bewolkte dag en zal het in de loop van de dag waarschijnlijk stevig gaan regenen en waaien.

