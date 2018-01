Team Grootschalig Opsporing onderzoekt dood man Alouette Erf

Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) is een onderzoek gestart naar de dood van een 55-jarige man uit Capelle aan den IJssel die op zaterdag in een woning aan het Alouette Erf in Capelle a/d IJssel werd gevonden.

Een schouw heeft uitgewezen dat de man op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Zaterdagavond rond 23.30 uur kwam een bewoner van het Alouette Erf thuis en vond zijn huisgenoot levenloos in de keuken. Hij belde meteen de politie, die er snel was en een onderzoek startte. Er is een plaats delict gevormd die door de Forensische Opsporing wordt onderzocht. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd.



TGO

Het rechercheteam wil graag zoveel mogelijk informatie van buurtbewoners en andere mogelijke getuigen krijgen. Het hiervoor opgeroepen TGO werkt met twintig medewerkers aan de zaak.

Getuigen gezocht

De politie roept mensen die zaterdagavond of daarna iets gezien of gehoord hebben dat met het misdrijf te maken kan hebben op om contact op te nemen via het nummer 0900-8844.

