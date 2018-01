Zeven breuken in gezicht na avondje stappen

De 25-jarige Jean Paul werd gisterochtend vroeg, rond 04.30 uur, in elkaar geslagen op het Stratumseind, het uitgaansgebied van Eindhoven. Dit meldt Omroep Brabant zondag.

Boksbeugel of stalen pijp

Jean Paul's zus, Beau, vertelt aan de omroep dat Jean Paul samen met zijn vrienden over straat liep en dat ze aan het zingen waren. Beau: 'Er liep een groep van drie of vier mannen in de leeftijd van 25-35 jaar met een aantal vrouwen voorbij. Eén van de mannen had blond haar en was een erg grote en gezette man. Zij stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen. Toen één van de vrienden van mijn broer rustig vertelde dat ze niet over hen zongen, kreeg hij een klap.' Jean Paul wilde zich afzijdig houden van de ruzie, maar werd plotseling vanaf de zijkant neergeslagen met iets hards. Beau tegenover de omroep: We denken dat het een boksbeugel of stalen pijp is geweest.'

Zeven fracturen

De mishandeling vond plaats in de buurt van Club Rouge. De daders gingen ervandoor. Jean Paul werd overgebracht naar een ziekenhuis. Beau: 'Hij heeft zeven fracturen in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Volgende week wordt hij waarschijnlijk geopereerd.'

Getuigen

De politie spreekt van een zeer ernstige mishandeling en roept getuigen die het voorval hebben gezien of gefilmd op zich te melden. Brabantse politie: 'Ieder klein detail kan van belang zijn om het verhaal helder te krijgen.'

