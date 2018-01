Negen aanhoudingen in illegaal gokpand

Na een anonieme tip over een illegaal gokpand in de Weimarstraat deden politieagenten in de nacht van zaterdag op zondag een inval in dit bedrijfspand.

Hierbij werden acht mannen en een vrouw aangehouden in een ruimte bij een professionele pokertafel.

Naast de informatie over de illegale gokpraktijken in het leegstaande bedrijfspand kregen de agenten ook de tip dat er die avond meerdere mensen aanwezig waren. Rond 00.32 uur traden de agenten in het pand naar binnen.

Achterin troffen zij een ruimte aan met daarin een professionele pokertafel. Op de tafel lagen pokerfiches. In deze kamer en in een aangrenzende kamer waren negen personen aanwezig. Zij werden aangehouden voor illegaal gokken en overgebracht naar het politiebureau. De leeftijden van de verdachten variëren van 35 tot 58 jaar oud. Twee van de verdachten zijn afkomstig uit Zoetermeer en Honselersdijk, een van hen had geen vaste woon- of verblijfplaats en de overige zijn afkomstig uit Den Haag. Uit de fouillering van alle verdachten kwam een bedrag van ruim 4000 euro naar boven. De pokertafel, alle andere pokerattributen en de aangetroffen administratie zijn door de agenten in beslag genomen.

Verdachten

In overleg met het Openbaar Ministerie zijn zeven verdachten aan het eind van de dag heengezonden. Allen blijven verdachten in deze zaak. Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Een 41-jarige Hagenaar zit nog vast in afwachting van een besluit van de officier van justitie.

